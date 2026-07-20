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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الجبل الأسود

الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الجبل الأسود
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الجبل الأسود
أ ش أ

شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) خاصة في المجال الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري، مستفيدين من الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.
ونوّه السيد الرئيس كذلك بقيام البرلمان المونتينيجري بتشكيل رابطة الصداقة البرلمانية مع مصر، باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية.
جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو).
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن مراسم الاستقبال تضمنت أداء حرس الشرف للتحية الرسمية، وعزف السلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية جمعت الرئيسين، أعقبها لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها السيد الرئيس تكريمًا للرئيس الضيف والوفد المرافق.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس رحّب بزيارة الرئيس ميلاتوفيتش، مؤكداً خصوصية هذه الزيارة كونها الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال جمهورية الجبل الأسود عام 2006.
كما شدد سيادته على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري، مستفيدين من الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.
ونوّه السيد الرئيس كذلك بقيام البرلمان المونتينيجري بتشكيل رابطة الصداقة البرلمانية مع مصر، باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ميلاتوفيتش أعرب عن سعادته البالغة بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمناً كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أبدى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية الأساسية، مشيراً إلى الاستثمارات المصرية الناجحة في قطاع السياحة ببلاده، ورغبة الجبل الأسود في زيادة حجم هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى.
كما أعرب رئيس الجبل الأسود عن تقدير بلاده للجهود المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيسين تناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات والنزاعات، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء وتشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.
كما شدد سيادته على موقف مصر الثابت في دعم سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة.
كما عرض السيد الرئيس الرؤية المصرية بشأن ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكداً رفض مصر لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومشدداً في هذا الصدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
من جانبه، أشاد الرئيس ميلاتوفيتش بالتوافق الكبير بين مواقف البلدين إزاء الأزمات الدولية، المرتكزة على تغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون المشترك على خيار الحرب أو استخدام القوة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، ومؤكداً بالنسبة للقضية الفلسطينية على دعم بلاده لحلّ الدولتين.
واتفق الرئيسان على أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات المتميزة والتشاور السياسي المكثف بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو بالنسبة للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا السياق، وجه الرئيس ميلاتوفيتش الدعوة إلى السيد الرئيس لزيارة الجبل الأسود.

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