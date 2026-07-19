الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

مع بلوغ فصل الصيف ذروته، تواصل الموجة شديدة الحرارة فرض سيطرتها على مختلف أنحاء الجمهورية، مدفوعة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة يفوق القيم المسجلة.

وبينما يترقب المواطنون انكسار هذه الأجواء المرهقة؛، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة، موضحة الأسباب العلمية وراء استمرارها، وأبرز المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الأيام الحالية.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، قبل أن تبدأ درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الانخفاض تدريجيا، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، بعد عدة أيام من الأجواء الحارة والرطبة التي تسيطر على مختلف الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المحسوسة ارتفعت اليوم بشكل ملحوظ، ووصلت في محافظات جنوب البلاد والمناطق الحدودية إلى نحو 45 درجة مئوية في الظل، فيما يزيد الإحساس الفعلي بها بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، خاصة خلال ساعات الظهيرة وفترات الذروة، نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

أسباب استمرار الموجة الحارة

وأرجعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ورفع درجات الحرارة، بالتزامن مع امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، والذي يدفع بكتلة هوائية شديدة الحرارة تمر فوق مياه البحر المتوسط، فتكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الهيئة أن تأثير منخفض الهند الموسمي يعد من أبرز السمات المناخية لهذه الفترة من العام، إذ يجمع بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، وهو ما يضاعف الشعور بحرارة الأجواء مقارنة بالقيم الفعلية المسجلة.

نسب الرطوبة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا في نسب الرطوبة على مختلف الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري معدلات مرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بينما تسجل السواحل الشمالية أعلى نسب للرطوبة، في حين تمتد تأثيرات الكتلة الهوائية شديدة الحرارة إلى محافظات الصعيد وجنوب البلاد.

موعد انكسار الموجة الحارة

ومن جهتها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار درجات الحرارة المرتفعة، قائلة: "من المتوقع أن تنتهي الموجة شديدة الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، وتشير التوقعات إلى بدء تراجع تدريجي في درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد عدة أيام من الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة".

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنخفض الهندي الموسمي هو السبب الرئيسي وراء الأجواء الحارة والرطبة التي تشهدها البلاد حاليا، حيث يدفع بكتل هوائية شديدة السخونة تمر فوق مياه البحر المتوسط، فتكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت غانم، إلى أن نسب الرطوبة تسجل مستويات مرتفعة، إذ تتراوح بين 90 و95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما تتراوح بين 80 و85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، الأمر الذي يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم الفعلية المسجلة، ويزيد من الشعور بشدة حرارة الأجواء.

وتابعت: "تعد الموجة الحالية الأقوى منذ بداية فصل الصيف، إذ تشهد البلاد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، مسجلة أعلى المعدلات منذ انطلاق الموسم الصيفي، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بحرارة الطقس".

وتسجل نسب الرطوبة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتجاوز 85%.

السواحل الشمالية: تصل إلى أكثر من 95%.

شمال وجنوب الصعيد: تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب الرطوبة بالتزامن مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المسجلة، لا سيما خلال ساعات الظهيرة، مشيرة إلى أن الأجواء شديدة الحرارة ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، على أن تبدأ بعدها درجات الحرارة في التراجع تدريجيا، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية مع انكسار حدة الموجة الحارة.