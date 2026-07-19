أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأحد 19 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم



الذهب



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4988 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5820 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6651 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46560 جنيها.

الدولار



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 19 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي



سعر البيع: 50.59 جنيه

سعر الشراء: 50.49 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.00 جنيه

سعر الشراء: 57.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.31 جنيه

سعر الشراء: 68.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.77 جنيه

سعر الشراء: 13.74 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 19 يوليو 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 37

الإسكندرية 32

شرم الشيخ 38

مطروح 30

أسوان 44

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 43

الدوحة 39

الكويت 50

بغداد 48

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 34

مدريد 37

طوكيو 32

باريس 30

موسكو 25