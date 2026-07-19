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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب المستمر، في ظل التغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميًا ومحليًا، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون والمواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم. 

وتتأثر أسعار المعدن الأصفر بالعديد من العوامل، أبرزها حركة الأسواق العالمية، وأسعار الدولار، ومستويات العرض والطلب. 

الذهب
الذهب 

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأحد 19 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4988 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5820 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6651 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46560 جنيها.

وأكد ناجي فرج خبير صناعة الذهب، أنه هناك تراجع كبير في أسعار الذهب وأوقية الذهب انخفضت بأكثر من 80 دولار ووصلت لـ 3379 دولار .

الذهب
الذهب 

وقال  ناجي فرج  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"   السبب الأساسي لانخفاض أسعار الذهب هو الأحداث العالمية والحرب المستمرة بين واشنطن وطهران ".

وأكمل ناجي فرج :" الحرب بين طهران وواشنطن تؤدي على خلل كبير في أسعار النفط وبالتالي تتجه الدول إلى بيع الذهب لتوفير احتياجاتها وتأمين احتياجاتها من الطاقة ".

وتابع ناجي فرج :"  الأسعار الحالية للذهب مرحلية والبنوك المركزية حول العالم تتجه لإيجاد سيولة لتوفير مصادر الطاقة وتتجه لبيع الذهب ".

وأكمل ناجي فرج :" نشهد تذبذب كبير في أسعار الذهب وبمجرد استقرار الأوضاع في المنطقة سوف ترتفع أسعار الذهب مجددا ".
 

مفاجأة في نهاية 2026


وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد كبيرًا، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية عام 2026.

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الذهب عالميًا مع بداية التعاملات، متأثرة بحالة القلق الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

سعر الأوقية شهد انخفاضًا

 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تأثير هذه الأحداث ظهر بشكل تدريجي، حيث انعكست تداعياتها أولًا على أسواق النفط، ثم امتدت إلى الذهب، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية شهد انخفاضًا بعد أن سجل مستويات تجاوزت 2100 دولار خلال الفترة الماضية، ليقترب من مستوى 2000 دولار.

وتابع أن سوق الذهب المحلية لم تشهد تغيرات حادة رغم التحركات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي ساهم في الحد من تأثير التراجع العالمي والحفاظ على حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصرية.

حركة الأسعار

 

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل كبير بتطورات المشهد العالمي، مؤكدًا أن الأسواق قد تشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا لمستجدات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

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