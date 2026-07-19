مصر تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الحيوية في دولة الكويت

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم /الأحد/ الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت الشقيقة، والذي يُمثل اعتداءً مباشرًا على منشأة مدنية حيوية، ويُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية منشآتها الحيوية.

كما جددت مصر رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المدنيين واستقرار المنطقة، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.