رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في نص البرقية، "يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، هذه الملحمة الوطنية التي سطرت صفحة خالدة في تاريخ مصرنا الحبيبة؛ فلقد غيرت وجه الحياة على أرض الوطن، ومهدت الطريق أمام مرحلة جديدة نحو مسار البناء والتقدم".

وأضاف "ونحن إذ نحتفي بهذه الذكرى الوطنية الغالية؛ فإننا نستلهم منها قيم التضحية والانتماء والولاء للوطن، كما نستحضر معها بكل الفخر بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين ما زالوا حتى يومنا هذا، يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته".

وتابع "في هذا المقام الوطني الجليل وبمزيد من الاعتزاز؛ فإننا في مجلس الشيوخ نؤكد لسيادتكم دعمنا الكامل لمسيرة التنمية الشاملة التي تقودونها بحكمة واقتدار من أجل بناء الجمهورية الجديدة.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سندا لمصر وشعبها، ويسدد على طريق الخير والحق خطاكم، ويديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار، وينعم عليه بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وفخامتكم بخير".