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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النواوي: الاستثمار تتبنى رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية صادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق

الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات حاتم النواوي
الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات حاتم النواوي
أ ش أ

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات حاتم النواوي أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية؛ بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي للصندوق مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ؛ لبحث تطورات أداء القطاع واستعراض فرص زيادة الصادرات، وآليات تهيئة البيئة المناسبة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاعات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال النواوي "إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يعد من القطاعات التصديرية الاستراتيجية، لما يمتلكه من قاعدة صناعية قوية وتوافر للمواد الخام".

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع كفاءة المنتج المصري، بما يعزز قدرته على المنافسة، ويدعم التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في الأسواق الواعدة بأفريقيا وأوروبا.

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025 بنمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، فيما سجلت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 4.803 مليار دولار.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، ودعم مشاركة الشركات في المعارض، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لصادرات القطاع.

من جانبه أكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المهندس أحمد حافظ استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لمساندة الشركات المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج بالمصانع المصرية وتوجيهها نحو التصدير.

يأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي عقدها صندوق تنمية الصادرات مع 12 مجلسًا تصديريًا، تمهيدًا لبلورة أولويات المرحلة المقبلة لتنمية الصادرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات حاتم النواوي وزارة الاستثمار

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