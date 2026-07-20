السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

قام السفير حازم ممدوح فوزي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، و جيمس ماويتش ماكواش، وزير الموارد المائية والري، بافتتاح محطة SOMBA للمياه الجوفية بمنطقة لوري بايام بولايه وسط الاستوائيه المهداة من مصر لشعب جنوب السودان.



وخلال الحفل الذي شارك به سلطان لام تونجوار وكيل وزارة الموارد المائية والري، وأعضاء السفارة المصرية وطاقم بعثة الري المصرية، وعدد من أهالي المنطقة، أعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره للدعم المصري المتواصل لقطاع المياه في جنوب السودان مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.

أشاد بالتعاون الثنائي الذي أسفر عن استكمال تنفيذ عدد من محطات استخراج المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الدولة.



ومن جانبه، أكد السفير الحرص علي تحقيق الاستقرار والتنمية لشعب جنوب السودان مشيرًا إلى أن مشروعات محطات المياه الجوفية التي تم الانتهاء منها مؤخراً تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الجنوب سودانية لخدمة مصالح الشعبين.



كما قدم وزير الموارد المائية والري الشكر للسيد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على التعاون المثمر في هذا المجال، معرباً عن تطلعه لمواصله التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة.

