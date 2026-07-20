اليابان: نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات بسبب الموجة الحارة

أعلنت سلطات الطوارئ في اليابان اليوم الاثنين نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لضربات شمس جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات أصدرت تحذيرات من ضربات الشمس في مناطق متعددة جراء الموجة الحارة، مضيفة أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن درجات الحرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية ببعض المناطق، وأن السلطات نصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة والمحافظة على شرب كميات كافية من السوائل.



