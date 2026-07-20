الملك تشارلز الثالث يقبل استقالة ستارمر.. وهذا ما قاله عن خليفته

أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث قد قبل "بكل امتنان" استقالة كير ستارمر من منصب رئيس الوزراء.

بعد إلقاء خطابه الأخير كرئيس للوزراء، يغادر ستارمر إلى قصر باكنجهام للقاء الملك حيث قدم استقالته.

ألقى السير كير ستارمر خطاب وداع بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء في داونينج ستريت في بريطانيا اليوم الاثنين.

وفي وقت لاحق من خطابه، تمنى رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر لخلفه آندي بورنهام "كل التوفيق" حيث "أسلمه الآن الراية".

وأضاف ستارمر: "إنه يحظى بدعمي الكامل. سأرحل بروح طيبة، وسأرحل بابتسامة، وسأرحل فخوراً بكل ما حققناه".

قال ستارمر عن دوره كزعيم لحزب العمال البريطاني: "في غضون ست سنوات ونصف، انتشلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019، وغيرته ليصبح لائقاً للمواجهة والفوز الساحق في الانتخابات العامة في عام 2024".

وقال: "منذ ذلك الحين، كان من دواعي فخري أن أخدمكم وأخدم هذا البلد العظيم كرئيس للوزراء، وأنا على ثقة بأن بريطانيا الآن أقوى وأكثر عدلاً مما كانت عليه قبل عامين"، مشيداً باقتصاد "أقوى" وانخفاض أوقات انتظار الخدمات العامة.

بدأ رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر خطابه الأخير كزعيم للحزب خارج مقر إقامته الرسمي في 10 داونينج ستريت، والذي كان مقر إقامته الرسمي خلال العامين الماضيين.