ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يرغب في استضافة كأس العالم مرة أخرى.

وقال ترامب ، في تصريحات عبر قناة فوكس: "أعتقد أن نسبة الحضور بلغت 99.9%، وربما يكون هذا الرقم غير دقيق، لأن الملاعب كانت ممتلئة عن آخرها في الواقع، لكن كانت لدي فكرة رائعة لجياني، قلت له، عليك أن تُعلن عن دولتين لاستضافة كأس العالم، لذا أعلن عنا مرة أخرى في المرة القادمة، ثم أعلن عن دولة أخرى بعدها، وهذا سيخفف من حدة الغضب والصدمة".

وأضاف: "أعتقد أنها فكرة رائعة، لكن بناءً على الأرقام، سنطلبها مجددًا فورًا، لكنني قلت لتجنب الصدمة، يمكنكم الإعلان عنا، وربما عن الحدث التالي، وربما حدث آخر.. لكن علينا أن نفعل هذا مجدداً، وعلينا أن نفعله وأنا موجود، هل تسمعني يا جياني؟".