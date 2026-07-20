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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونغو: فيروس إيبولا يحصد أرواح 930 شخصا من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة

930 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تفشي فيروس إيبولا
930 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تفشي فيروس إيبولا
محمد على

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 930 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد.

وقالت الوزارة ، إن هذه الوفيات سُجلت من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس الأول السبت.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في واحدة من أعلى إحصاءات الوفيات اليومية منذ بدء التفشي.

ويعد تفشي فيروس إيبولا، الذي أعلن عنه في شرق الكونغو في 15 مايو 

يذكر أن سلالة بونديبوجيو، المسببة للمرض، أقل شيوعا من سلالات أخرى تسبب مرض الإيبولا، كما أنه لا يوجد لقاح أو علاج معتمد له حتى الآن.

ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات في ظل مخاوف أمنية أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء في إقليم إيتوري، الأكثر تضررا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كانت الحكومة الكندية قد أعلنت الأحد حظر دخول أي أجنبي زار جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك في إطار إجراءات حدودية مؤقتة جديدة للحد من انتشار فيروس إيبولا.

وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين عند الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الكونغولية،  السبت، إنه تم تسجيل 12 هجوما على الأقل استهدفت منشآت وفرقا صحية منذ إعلان تفشي المرض في منتصف مايو الماضي.

ومن ناحية أخرى، أضرب عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي عن العمل احتجاجا على عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية.

ولقي 36 من العاملين في القطاع الصحي على الأقل حتفهم جراء إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أن 724 مريضا يخضعون حاليا للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف جهود الاستجابة في المناطق الصحية المتضررة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية فيروس إيبولا تفشي فيروس إيبولا الكونغو 930 شخصا سلالة بونديبوجيو

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