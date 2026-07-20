37 وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة في الكونغو.. والحصيلة ترتفع إلى 930 حالة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وفاة ما لا يقل عن 930 شخصا جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الوفيات سُجلت من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة ، موضحة أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في واحدة من أعلى حصيلة وفيات يومية.

ويُعد تفشي فيروس إيبولا، الذي أُعلن عنه في شرق جمهورية الكونغو في 15 مايو الماضي، الأسرع انتشارا في تاريخ تفشي هذا الفيروس.

يُذكر أن فيروس بونديبوجيو، المسبب للتفشي، أقل شيوعا من الفيروسات الأخرى المسببة لمرض إيبولا، ولا يوجد لقاح أو علاج معتمد له.

يأتي هذا الارتفاع الحاد في عدد الوفيات في ظل مخاوف أمنية حدت من الاستجابة في مقاطعة إيتوري، الأكثر تضررا.

وأفادت السلطات مطلع الأسبوع الجاري بتسجيل ما لا يقل عن 12 هجوما على المرافق والفرق الصحية منذ إعلان تفشي المرض. وفي الوقت نفسه، توقف العديد من العاملين في القطاع الصحي عن العمل احتجاجا على عدم حصولهم على رواتبهم.

وتوفي ما لا يقل عن 36 من العاملين في القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية جراء إصابتهم بالفيروس.