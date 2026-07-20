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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بصلاحية عام كامل.. السعودية تطلق تأشيرة عمرة متعددة الدخول

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يومًا من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يومًا خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر، وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق التأشيرة يأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة، وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير القدوم، وإثراء التجربة، ورفع كفاءة الخدمات.


وأوضحت أن مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يومًا، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبينت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين، وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

وأشارت إلى أن مسار الزيارة الأولى يبدأ بشراء حزمة الخدمات عبر أحد مقدمي الباقات المتاحين في منظومة "نسك"، ثم تقديم طلب إصدار التأشيرة واستكمال معالجته لدى الجهات المختصة، والتحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، وصولًا إلى تسجيل بيانات الدخول عند الوصول وتحديثها عند المغادرة، بما يشمل احتساب مدة الإقامة المتبقية.

أما في الزيارات اللاحقة، فيشتري حامل التأشيرة باقة جديدة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين، ويصدر تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك"، ثم تستكمل إجراءات التحقق من استيفاء متطلبات الدخول وأهلية السفر، قبل تسجيل بيانات الدخول والخروج وتحديث الرصيد المتبقي من مدة الإقامة.

ولفتت الوزارة إلى إيقاف تفعيل حالة التأشيرة بعد كل مغادرة للمملكة، على أن يعاد تفعيلها للزيارة التالية بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، كما لا تُفعّل للدخول خلال موسم الحج، ابتداءً من الأول من ذي القعدة وحتى الثالث عشر من ذي الحجة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة العمرة متعددة الدخول تعزز مرونة التخطيط للزيارة، وتدعم تكامل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة برحلة المعتمر، ضمن جهود الوزارة لتقديم تجربة أكثر يسرًا وجودة منذ التخطيط للقدوم وحتى مغادرة المملكة.

وزارة الحج والعمرة المملكة العربية السعودية تأشيرة العمرة العمرة رؤية السعودية 2030

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