الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تعطي مبررا لانتهاك أمريكا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لبلادنا.

أكدت الخارجية الايرانية: نص مذكرة التفاهم واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة والوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن.

أردفت الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداءات على المراكز الطبية والبنية التحتية المدنية والجسور في إيران، وما دامت الاعتداءات على بلادنا مستمرة فمن الطبيعي أن تواصل قواتنا المسلحة الرد عليها.

اعتبرت الخارجية الإيرانية أن صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الهجوم على منشآة دارخوين لا يساعد بتعزيز ثقتنا فيها ولا نهاجم أي طرف والضربات التي ننفذها دفاعية وتستهدف القواعد والمنشآت الأمريكية.



يأتي ذلك، فيما قال نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري أنه سيقضي على أي توغل بري أمريكي في أراضي إيران فور وقوعه.



فيما أفاد الحرس الثوري باغتيال عالم بارز من أهل السنة جنوب شرقي إيران عبر عملاء صهاينة أمريكيين لخلق شرخ اجتماعي.



