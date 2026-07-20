روبيو: الولايات المتحدة تظل منفتحة على الحوار الدبلوماسي مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تظل منفتحة على الحوار الدبلوماسي مع إيران.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى إمكانية لإجراء حوار دبلوماسي مع طهران، قال روبيو - في تصريحات صحفية أوردها موقع الخارجية الأمريكية - "أعتقد أننا دائما منفتحون على الدبلوماسية. لكن يجب أن تكون حقيقية. يجب أن تكون اتفاقية يلتزمون بتنفيذها".

وأشار روبيو إلى أن إيران كان من المفترض أن تصدر قبل أسبوع بيانا تقول فيه إن مضيق هرمز سيفتح وأنها لن تهاجم السفن بعد الآن، إلا أنها هاجمت ثلاث سفن، مشددا على أن طهران يجب أن تغير سلوكها حتى تغير واشنطن سلوكها.

وقال "الولايات المتحدة تظل دائما منفتحة على حل دبلوماسي، وقد حاولنا ذلك عدة مرات مع إيران، وسنواصل المحاولة. وإذا فتح هذا الباب، سنكون سعداء. يواصلون إرسال إشارات تفيد برغبتهم في الحوار، ورغبتهم في التفاوض، لكن سلوكهم هو ما نستجيب له. وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن".

وأشار روبيو في الوقت نفسه إلى أن القوات الأمريكية ستواصل الرد على إيران مادامت تصر على السيطرة على مضيق هرمز.