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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة جنوب الوادي: استكمال محور الجامعة الأهلية يستهدف تيسير حركة تنقل الطلاب

رئيس جامعة جنوب الوادي: استكمال محور الجامعة الأهلية يستهدف تيسير حركة تنقل الطلاب
رئيس جامعة جنوب الوادي: استكمال محور الجامعة الأهلية يستهدف تيسير حركة تنقل الطلاب
أ ش أ

 أكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق والمحاور الداخلية بما يواكب التوسع الذي تشهده جامعة جنوب الوادي الأهلية، ويسهم في تحقيق التكامل بين مختلف المنشآت الجامعية وتوفير بيئة تعليمية وخدمية متطورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الجامعة لمناقشة استكمال إنشاء محور الجامعة الأهلية، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أشرف موسى، وأمين عام الجامعة طروب طلبه، والأمين المساعد عبد الرزاق حسين، وعدد من القيادات الإدارية.

وناقش الدكتور أحمد عكاوي، خلال الاجتماع، التصور المقترح لاستكمال المحور الذي يربط جامعة جنوب الوادي الأهلية بالحرم الجامعي لجامعة قنا ويمتد حتى مجمع المعاهد، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة ورفع كفاءة منظومة التنقل الداخلية.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال بالمشروع، حيث قامت الجامعة الأهلية برصف الطريق الواصل بينها وبين الجامعة الأم بطول كيلومتر، كما بحث المجتمعون استكمال الجزء المتبقي من المحور والبالغ طوله نحو 370 مترًا، والذي يربط نهاية طريق الجامعة الأهلية عند كلية الإعلام بالبوابة الغربية القديمة للجامعة الأم غرب مبنى معامل كلية الهندسة، وذلك من خلال رصفه بالإنترلوك لتحقيق الربط المباشر وتسهيل عملية الانتقال.

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة النقل الداخلي، حيث تم استعراض خطة تشغيل وسائل المواصلات، إلى جانب توفير خمسة حافلات كهربائية لخدمة طلاب الجامعة الأهلية، ودراسة معدلات تدفق الطلاب، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يتضمن تطوير البوابة الغربية لتصبح "بوابة الجامعة الأهلية"، مع إنشاء مكتب للاستعلامات بها، لتكون واجهة رئيسية للجامعة الأهلية وتقدم الخدمات والإرشادات للطلاب والزائرين، فضلًا عن تعزيز التعريف بالجامعة في المنطقة الجنوبية.

وأشار إلى أن المحور الجديد سيحقق ربطًا مباشرًا بين الجامعة الأهلية وكلية الهندسة، وجامعة الأزهر، ومجمع المعاهد الفنية، والبنك الأهلي، ومدارس النيل، ومكتب الشهر العقاري، وهيئة التأمين الصحي، وكليتي الطب البيطري والزراعة، ومعهد الاتصالات، بما يسهم في خدمة الطلاب والعاملين ويعزز التكامل مع المؤسسات المحيطة.

وعقب الاجتماع، أجرى الدكتور أحمد عكاوي جولة تفقدية لمسار محور الجامعة الأهلية، رافقه خلالها عدد من القيادات الجامعية، حيث تابع على أرض الواقع مسار الطريق المقترح والجزء المتبقي من المشروع، ووجه بسرعة استكمال الدراسات الفنية وأعمال التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الحركة داخل الجامعة، وسيسهم في تسهيل انتقال الطلاب، وتحسين جودة الخدمات، ودعم خطط الجامعة للتوسع والتنمية المستدامة.

رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي تطوير شبكة الطرق والمحاور جامعة جنوب الوادي الأهلية

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