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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، وأقامت حاجزاً عسكرياً ‏غرب قرية صيدا الجولان.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار، وتوجهت 5 آليات ‏منها نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت.‏

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان، وأوقفت المارة وفتشتهم، بالتزامن مع ‏تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.‏

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، مساء أمس الأحد، محيط مزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان بأربع ‏قذائف مدفعية، سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة  دون تسجيل إصابات.‏

ريف القنيطرة الجنوبي سوريا قرية صيدا الجولان

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