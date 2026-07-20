الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، وأقامت حاجزاً عسكرياً ‏غرب قرية صيدا الجولان.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار، وتوجهت 5 آليات ‏منها نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت.‏

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان، وأوقفت المارة وفتشتهم، بالتزامن مع ‏تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.‏

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، مساء أمس الأحد، محيط مزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان بأربع ‏قذائف مدفعية، سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة دون تسجيل إصابات.‏