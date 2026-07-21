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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صراع إنجليزي مشتعل على جوهرة المغرب.. من يحسم صفقة أيوب بوعدي؟

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
محمود أحمد

تحول المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى أحد أكثر الأسماء إثارة في سوق الانتقالات الصيفية بعدما فرض نفسه بقوة على رادار كبار أندية أوروبا عقب المستويات اللافتة التي قدمها مع ليل الفرنسي ومنتخب المغرب خلال كأس العالم 2026.

وبات لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا أحد أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية بعدما جمع بين النضج الفني والقدرة على اللعب في أكثر من مركز ليجد نفسه في قلب منافسة شرسة بين عمالقة الدوري الإنجليزي وسط توقعات بأن يشهد الصيف الحالي واحدة من أكبر صفقات اللاعبين الشباب.

مانشستر سيتي يتحرك أولًا

يتصدر مانشستر سيتي سباق التعاقد مع بوعدي بعدما وضعه ضمن أولويات تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد في إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق بعناصر شابة تمتلك الجودة الفنية والقدرة على التطور.

وتشير تقارير أوروبية إلى أن مسؤولي السيتي كثفوا اتصالاتهم مع إدارة ليل خلال الأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبكر خاصة بعد القناعة الكبيرة التي أبداها الجهاز الفني بقدرات اللاعب وإمكاناته المستقبلية.

لكن الطريق أمام بطل إنجلترا لن يكون سهلًا بعدما دخلت أندية أخرى بقوة على خط المفاوضات.

منافسة ثلاثية تهدد السيتي

لم يعد مانشستر سيتي وحده في السباق إذ يراقب كل من أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد موقف اللاعب عن كثب استعدادًا للتحرك في حال تعثر المفاوضات مع النادي الفرنسي.

وتسعى تلك الأندية إلى استغلال صغر سن بوعدي وإمكاناته الكبيرة باعتباره مشروع نجم قادرًا على قيادة خط الوسط لسنوات طويلة وهو ما رفع من قيمة اللاعب وأشعل المنافسة على ضمه.

ويرى مراقبون أن دخول أكثر من نادٍ إنجليزي في الصفقة قد يدفع ليل إلى التمسك بالحصول على أعلى مقابل مالي ممكن مستفيدًا من الصراع القائم بين كبار "البريميرليج".

كأس العالم غيّر كل شيء

رغم أن بوعدي كان يحظى باهتمام أوروبي قبل انطلاق المونديال فإن مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 رفعت أسهمه بصورة كبيرة.

وقدم لاعب الوسط مستويات مميزة مع "أسود الأطلس" وكان أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة المدرب محمد وهبي كما لفت الأنظار بشكل خاص خلال مواجهة البرازيل في دور المجموعات بعدما أظهر شخصية كبيرة وقدرة على التحكم في إيقاع المباراة رغم صغر سنه.

وأسهم الأداء الذي قدمه في البطولة العالمية في زيادة عدد الأندية الراغبة في ضمه لتتحول موهبته إلى حديث سوق الانتقالات الأوروبي.

اهتمام لا يقتصر على إنجلترا

ولا تتوقف قائمة المهتمين عند أندية الدوري الإنجليزي إذ يواصل ريال مدريد متابعة تطور اللاعب إلى جانب بايرن ميونخ وإنتر ميلان اللذين يضعانه ضمن قائمة المواهب المرشحة للتعاقد معها مستقبلًا.

وفي المقابل تبدو فرص باريس سان جيرمان أقل في الوقت الحالي بعدما تراجع اهتمام النادي الفرنسي بالصفقة تاركًا المنافسة مفتوحة أمام الأندية الإنجليزية والإسبانية والألمانية.

لماذا أصبح بوعدي هدفًا للكبار؟

يملك بوعدي مجموعة من المميزات التي جعلته محط أنظار كبار القارة الأوروبية فاللاعب يجيد شغل أكثر من مركز داخل الملعب إذ يستطيع اللعب كلاعب وسط دفاعي أو لاعب ارتكاز متقدم كما يمكنه أداء دور الظهير الأيمن عند الحاجة وهو ما يمنح مدربيه حلولًا تكتيكية متعددة.

ويمتاز كذلك بدقة التمرير والهدوء تحت الضغط والقدرة على استخلاص الكرة وبناء الهجمات من الخلف إلى جانب نضجه التكتيكي الذي يفوق عمره بكثير وهو ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

ليل يتمسك بورقته الرابحة

في المقابل يدرك نادي ليل أنه يمتلك أحد أهم الأصول الفنية في الفريق لذلك لا يبدو متعجلًا في اتخاذ قرار بيع اللاعب.

وتترقب إدارة النادي الفرنسي تطورات المفاوضات بين الأندية المهتمة أملاً في تحقيق أكبر عائد مالي ممكن خاصة مع استمرار ارتفاع القيمة السوقية للاعب بعد تألقه المحلي والدولي.

ومع اشتداد المنافسة تبدو جميع السيناريوهات مفتوحة لكن المؤكد أن أيوب بوعدي أصبح أحد أبرز نجوم الميركاتو الصيفي وأن وجهته المقبلة قد تشهد صراعًا حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات في ظل رغبة كبار أوروبا في الظفر بخدمات الجوهرة المغربية قبل انطلاق الموسم الجديد.

أيوب بوعدي الانتقالات الصيفية أندية أوروبا ليل الفرنسي منتخب المغرب كأس العالم 2026 مانشستر سيتي أرسنال ليفربول مانشستر يونايتد

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