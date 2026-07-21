بيراميدز يستهدف حارس الزمالك لتدعيم حراسة المرمى في الميركاتو الصيفي | خاص

بدأ نادي بيراميدز التحرك لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اعتزال الحارس المخضرم شريف إكرامي، حيث وضع أكثر من اسم على طاولة التعاقدات استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق السماوي، في ظل قناعة مسؤولي بيراميدز بإمكاناته الفنية وخبراته في الدوري المصري.

وبحسب مصادر، يستعد بيراميدز لفتح باب المفاوضات الرسمية مع إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة، من أجل التعرف على موقف النادي الأبيض وشروطه المالية للموافقة على انتقال الحارس خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأمل بيراميدز في حسم ملف حراسة المرمى مبكرًا، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري، بينما يبقى موقف الزمالك من التفريط في محمد صبحي هو العامل الحاسم في سير المفاوضات خلال الفترة المقبلة.