الكهرباء : خططنا لزيادة الأحمال مسبقًا .. وخفضنا استهلاك الوقود لمستويات غير مسبوقة

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الحالية في الأحمال الكهربائية جاءت متوافقة مع الدراسات والتقديرات التي أعدتها الوزارة مسبقًا، والتي توقعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7 و8% خلال العام الجاري.

تدعيم الشبكة القومية

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن وزارة الكهرباء وضعت خطة استباقية لمواجهة هذه الزيادة، ونفذتها على مدار العام الماضي، وشملت تدعيم الشبكة القومية، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب إضافة قدرات توليد جديدة، خاصة من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أداء الشبكة خلال فترات الذروة أثبت قدرتها على تأمين التغذية الكهربائية بكفاءة واستقرار، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة التشغيل.

استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء

وأضاف متحدث وزارة الكهرباء أن الوزارة نجحت أيضًا في خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، من خلال التوسع في تشغيل المحطات الأعلى كفاءة، موضحًا أن معدل استهلاك الوقود انخفض إلى نحو 69 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، بعدما كان يتجاوز 80 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يعكس تحسن كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء وترشيد استخدام الوقود.