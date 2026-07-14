مقابل 100 مليون يورو.. مانشستر سيتي يضغط بقوة لحسم صفقة أيوب بوعدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن دخول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقوة في سباق التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "تقارير: مانشستر سيتي يضغط بقوة لحسم صفقة المغربي أيوب بوعدي من ليل الفرنسي مقابل 100 مليون يورو".

وكان قد أكد أيوب بوعدي، لاعب المنتخب المغربي، تمسكه الكامل بقراره تمثيل منتخب بلاده، مشددًا على أنه لا يشعر بأي ندم رغم خسارة المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وقال بوعدي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن اختياره ارتداء قميص المنتخب المغربي جاء عن قناعة تامة، موضحًا أن القرار لم يكن مرتبطًا بأي اعتبارات رياضية أو حسابات مستقبلية، وإنما كان نابعًا من انتمائه الحقيقي ورغبته في تمثيل وطنه على أكبر المحافل الدولية.

وأضاف اللاعب أن المنتخب المغربي كان دائمًا الخيار الأقرب إلى قلبه، مؤكدًا أن الدفاع عن ألوان المغرب يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، وأنه سيواصل تقديم كل ما يملك من أجل إسعاد الجماهير المغربية في الاستحقاقات المقبلة.