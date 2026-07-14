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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل 100 مليون يورو.. مانشستر سيتي يضغط بقوة لحسم صفقة أيوب بوعدي

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن دخول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقوة في سباق التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :  "تقارير: مانشستر سيتي يضغط بقوة لحسم صفقة المغربي أيوب بوعدي من ليل الفرنسي مقابل 100 مليون يورو".

وكان قد أكد أيوب بوعدي، لاعب المنتخب المغربي، تمسكه الكامل بقراره تمثيل منتخب بلاده، مشددًا على أنه لا يشعر بأي ندم رغم خسارة المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وقال بوعدي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن اختياره ارتداء قميص المنتخب المغربي جاء عن قناعة تامة، موضحًا أن القرار لم يكن مرتبطًا بأي اعتبارات رياضية أو حسابات مستقبلية، وإنما كان نابعًا من انتمائه الحقيقي ورغبته في تمثيل وطنه على أكبر المحافل الدولية.

وأضاف اللاعب أن المنتخب المغربي كان دائمًا الخيار الأقرب إلى قلبه، مؤكدًا أن الدفاع عن ألوان المغرب يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، وأنه سيواصل تقديم كل ما يملك من أجل إسعاد الجماهير المغربية في الاستحقاقات المقبلة.

الإعلامي أحمد شوبير شوبير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر المغربي أيوب بوعدي أيوب بوعدي ليل الفرنسي لاعب ليل الفرنسي

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