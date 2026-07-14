طاقم تحكيم أمريكي.. إسماعيل الفتح يقود موقعة إنجلترا والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "أتلانتا" اللقاء المنتظر مساء الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يتنافس المنتخبان على حجز بطاقة العبور إلى نهائي المونديال.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على النرويج بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، بينما واصل المنتخب الأرجنتيني مشواره بنجاح ليضرب موعدًا مع "الأسود الثلاثة" في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.

وأسند "فيفا" إدارة المباراة إلى الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، على أن يعاونه مواطناه كوري باركر وكايل أتكينز، فيما تم تعيين الإيطالي ماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

إسماعيل الفاتح (الولايات المتحدة) – حكم الساحة.

كوري باركر (الولايات المتحدة) – مساعد أول.

كايل أتكينز (الولايات المتحدة) – مساعد ثانٍ.

ماوريسيو مارياني (إيطاليا) – الحكم الرابع.