رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.

وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وخالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، واللواء وئام سويلم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

حل مشكلات مختلف الأندية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة تعمل على حل مشكلات مختلف الأندية الرياضية وتذليل العقبات أمامها؛ بهدف دعم دورها في توفير الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية المختلفة لأعضائها، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة ودعم استقرار المنشآت الخاصة به وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن استمرارية دورها، ودعم خطط الدولة في هذا القطاع المهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سبق وأن تم حل مشكلة أرض نادي الزمالك في مدينة "حدائق أكتوبر". وفي ضوء ما أُثير عن وجود مشكلة لأرض نادي الزمالك حاليًا، التي تتبع هيئة الأوقاف، يأتي هذا الاجتماع بهدف العمل على تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حلول تسهم في استيداء حقوق هيئة الأوقاف المصرية، وكذا الحفاظ على استقرار أوضاع نادي الزمالك.

موقف أرض نادي الزمالك

وفي ضوء ذلك، عرض وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، موقف أرض نادي الزمالك، والحلول المقترحة من قِبل هيئة الأوقاف المصرية لحل المشكلة، منوهًا إلى أن هذه الحلول هي بمثابة أفكار خارج الصندوق، تسهم في استيداء حق هيئة الأوقاف، وكذا مساعدة نادي الزمالك ومساندته، في ظل أزمته المالية الحالية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاونًا ومرونة من جانب وزير الأوقاف، ومسئولي الوزارة، في هذا الملف، قائلًا: نحن متفقون على هدف واحد هو العمل على حل مشكلات جميع الأندية ومراكز الشباب وإزالة التحديات التي تواجهها؛ سواء مع الوزارة أو غيرها من الوزارات.

ملخصًا للحلول المقترحة

وفي ضوء ذلك، عرض رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ملخصًا للحلول المقترحة من قِبل الهيئة، والتي تستهدف معالجة الوضع، وتمثل حلًا واقعيًا ومتكاملًا لمشكلة أرض نادي الزمالك، يتجاوز النهج التقليدي، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تتضمن نموذج شراكة جديد يستهدف حماية حقوق هيئة الأوقاف، مراعاة القدرة المالية الفعلية للنادي، استثمار القيمة الكامنة في الموقع المتميز للأرض، وتوليد تدفقات نقدية مستدامة للطرفين.

ولفت خالد الطيب إلى أن فكرة الشراكة تتمحور حول أحد مقترحين رئيسيين، يهدف كل منهما إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الهيئة وتمكين النادي من الوفاء بالتزاماته عبر توليد إيرادات حقيقية، مشيرًا إلى أن النموذج المالي التفصيلي يُعد قيد الإعداد حاليًا للوصول إلى أفضل الحلول للأطراف المختلفة، مع مراعاة جميع السيناريوهات المالية والقانونية.

تعاون بين الجانبين

وخلال الاجتماع، أشار رئيس نادي الزمالك إلى أن هناك حاليًا تعاونًا بين الجانبين، الأوقاف والنادي؛ بهدف الوصول إلى حلول مناسبة لكل الأطراف، ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى ذلك.

وقد وجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، باستكمال الدراسات بشأن الحلول المقترحة؛ سواء دراسات الجدوى الاقتصادية، أو الدراسات المرورية الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك؛ وذلك بهدف الوصول إلى الحلول النهائية الجذرية لهذه المشكلة.