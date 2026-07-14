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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الرياضية ودعم وتشجيع مختلف الفرق الرياضية المصرية، مؤكداً تقديم كل أوجه الدعم لنجاح مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية القادمة، لاسيما في ضوء ما تمتلكه الدولة من منشآت رياضية عالمية على أعلى مستوى، وما تتمتع به من خبرات تنظيمية متميزة، مشدداً على أهمية الاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة، بما يضمن تحقيق نتائج متفردة على غرار الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العالم.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشباب والرياضة الإجراءات التنظيمية والفنية ضمن الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية لعام 2027، وآليات التنسيق مع المؤسسات الرياضية الأفريقية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن مصر تدعم المطالبات بزيادة عدد الألعاب المدرجة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بما يُتيح فرصاً أكبر أمام الرياضيين الأفارقة للتأهل والمنافسة على الساحة الأولمبية.

كما أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات تنظيمية وفنية ولوجستية كبيرة تؤهلها لتقديم نسخة استثنائية من دورة الألعاب الأفريقية، بما يعكس مكانة وأهمية مصر بالقارة الأفريقية وبمختلف المحافل الرياضية الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض جوهر نبيل المحاور الرئيسية لخطط الإعداد الفني المقدمة من الاتحادات الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والتي شملت نظام التأهيل، والفرق المطلوب إعدادها، والفرق المتوقع تأهلها، والفرق الواعدة المتوقع تمكنها من المنافسة والحصول على ميداليات، لافتاً في هذا الصدد إلى أوجه الدعم المقدمة للمنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين، سواء من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، أو  الحرص على المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتوفير التدريب والتأهيل الطبي اللازم، وتقديم مختلف سبل الدعم الأخرى بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء.

وفي ذات السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية الوطنية، لمراجعة برنامج الإعداد والتأهيل للفرق المصرية وآليات التمويل المختلفة، بما يُسهم في تحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية، فضلاً عن التأكد من توفير التيسيرات اللازمة والجاهزية الكاملة لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية المقبلة.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء

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