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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحذيرات من تدهور قطاع التجزئة الألماني وسط تصاعد حاد في التكاليف

الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة
الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة
أ ش أ
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حذر الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة (HDE) من تدهور حاد ومستمر في الأوضاع التشغيلية لشركات التجزئة في البلاد، مؤكداً أن القطاع يواجه ضغوطاً غير مسبوقة تهدد استمراريته.

وأظهر استطلاع حديث شمل 600 شركة تجزئة ألمانية أبرز التحديات التي تخنق القطاع حيث يواجه التجار ضغوطاً خانقة على هوامش أرباحهم نتيجة الارتفاع المتزامن في تكاليف الطاقة، وأجور العمالة، وأسعار السلع والمشتريات.

و سجلت نحو 69% من الشركات انخفاضاً ملحوظاً في أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد وصفت 42% من الشركات وضعها التجاري الحالي بـ "السيئ".

وأشار رئيس الاتحاد، ألكسندر فون برين، إلى أن معنويات المستهلكين والشركات قد هوت إلى مستويات تشبه تلك المسجلة خلال الإغلاق الثاني لجائحة كورونا.

وتتوقع 65% من الشركات تراجع مبيعاتها السنوية، ورغم هذه النظرة التشاؤمية، أبقى الاتحاد على توقعاته بنمو المبيعات الأسمية بنسبة 2%، مؤكداً أن هذا النمو مدفوع بالتضخم وارتفاع الأسعار وليس بزيادة المبيعات الفعلية.

ووجه الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة نداءً عاجلاً للحكومة الألمانية بضرورة إطلاق إصلاحات اقتصادية سريعة وتخفيف القيود التنظيمية لتجنب موجة إفلاس واسعة في القطاع.

الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة شركات التجزئة ألكسندر فون برين

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