شركة نرويجية: اندلاع حريق بناقلة مواد كيميائية إثر هجوم قبالة ساحل عمان

اندلع حريق في ناقلة المواد الكيميائية "ستولت ماغنيسيوم" الثلاثاء إثر "انفجار جسم خارجي مجهول" أثناء إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفقًا لما أعلنته شركة "ستولت تانكرز"، الوحدة الرئيسية لشركة الشحن النرويجية "ستولت نيلسن".

ووقع الحادث في تمام الساعة 12:40 صباحًا (20:40 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، وتسبب في اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وأكد البيان سلامة جميع بحارة السفينة، وأن الطاقم بدأ بالفعل في مكافحة الحريق.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة قد أبلغت عن وقوع الحادث على بعد 40 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة قلهات العُمانية، وهو الموقع الذي تتطابق فيه بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) مع موقع "ستولت ماغنيسيوم".

في حادثة أخرى، تعرضت ناقلتا نفط خام الإماراتيتان، لهجوم بصواريخ كروز إيرانية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن أضرار جسيمة في السفينتين ومقتل أحد أفراد الطاقم.

