الخارجية الإيرانية تدبن تصنيف بريطانيا لـ الحرس الثوري كتهديد أمني

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، قرار بريطانيا بتصنيف الحرس الثوري كتهديد أمني، واصفةً هذه الخطوة بأنها "غير مبررة" و"غير مسؤولة".

وقالت الوزارة إن الحرس الثوري جزء رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، واتهمت بريطانيا بانتهاك القانون الدولي باستهدافها مؤسسة حكومية.

وقد حظرت بريطانيا يوم الاثنين دعم الحرس الثوري الإيراني وجماعة مرتبطة به بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام وكلاء في أنشطة مثل التجسس والتخريب.

كانت إيران، التي تخوض حرباً مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قد نفت سابقاً استخدام وكلاء في أنشطة مثل التجسس والتخريب.