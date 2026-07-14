اليونان ترحب بتعيين رافاييل فيتو مبعوثا خاصا للمفوضية الأوروبية في قبرص

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بتعيين نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، رافاييل فيتو، ممثلا خاصا للمفوضية في قبرص، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية.

وفي منشور على منصة “إكس” اليوم، الثلاثاء، أوضحت الوزارة أن هذا التعيين يُظهر عزم الاتحاد الأوروبي على دعم المبادرات التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرامي إلى التوصل إلى "حل عادل وقابل للتطبيق وفعال".

وأضافت أن أي تسوية يجب أن تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومكتسبات الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة جميع القبارصة.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أمس، الاثنين، تعيين رافاييل فيتو، نائب الرئيس التنفيذي لشئون التماسك والإصلاحات، ممثلا خاصا لها في قبرص.

وقالت المفوضية إن فيتو بمنصبه الجديد سيساهم في عملية التسوية في قبرص ضمن إطار الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص، ماريا أنجيلا هولجين كوييار.