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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: تأهيل الكوادر الفنية والقيادية أولوية لدعم التطوير وزيادة الإنتاجية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتدريب لمتابعة منظومة التدريب
وزير الدولة للإنتاج الحربي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتدريب لمتابعة منظومة التدريب
كريم الخطيب
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ترأس الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماع اللجنة العليا للتدريب، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب مسؤولي قطاع التدريب، وذلك لمتابعة منظومة التدريب ومناقشة البرامج التدريبية المقدمة للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة، وكذلك برامج إعداد وتأهيل الكوادر المرشحة لتولي المناصب القيادية، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تطوير التدريب لرفع كفاءة العاملين

واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال العام التدريبي، والتي تستهدف رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية بما يتواكب مع متطلبات التطوير المستمر، كما ناقش برامج إعداد وتأهيل القيادات بما يسهم في بناء صف ثانٍ قادر على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

التوسع في التدريب العملي والتخصصات الحرجة


وأكد الوزير أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الإنتاج الحربي، مشددًا على أن تطوير منظومة التدريب يأتي في مقدمة أولويات الوزارة باعتباره أحد أهم أدوات رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة الإنتاجية، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية والقيادية اللازمة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية.
ووجّه “جمبلاط” بأن تركز البرامج التدريبية خلال العام التدريبي على تأهيل العمالة الفنية المتخصصة، مع التوسع في تنفيذ البرامج الخاصة بالتخصصات الحرجة، والاستعانة بكوادر تدريبية متميزة من مختلف المؤسسات الوطنية التي تضم نخبة من الخبراء والأساتذة في مجالات التدريب الصناعي، سواء العسكري أو المدني، بما يضمن نقل الخبرات وأفضل الممارسات إلى العاملين.

كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على زيادة أعداد الدورات التدريبية العملية على خطوط الإنتاج بمختلف الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بقطاع التدريب، خاصة المعامل الكيميائية والهندسية، بما يسهم في إكساب العاملين المهارات المطلوبة، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة معدلات الإنتاج وفقًا للمستهدفات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع خطط تطوير المنظومة التعليمية بالمنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث وجّه الوزير بالتوسع في التخصصات الدراسية داخل مدارس الإنتاج الحربي بما يتوافق مع احتياجات الشركات والوحدات التابعة، وبما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل، ويوفر مسارًا وظيفيًا واضحًا للطلاب عقب التخرج، بما يدعم استدامة الموارد البشرية داخل الوزارة.

واختتم وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج التدريبية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع إجراء تقييم دوري لقياس أثرها على رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء، بما يدعم إعداد كوادر فنية وقيادية مؤهلة، ويعزز الإنتاجية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة العمل.

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