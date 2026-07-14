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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي
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افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت (٦مليون  و ٧٠٠الف جنية، عقب  الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات.

 يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة للمترددين على المستشفى و بالتعاون مع المجتمع المدنى، بما يتيح جاهزية الوحدة لتقديم خدمات الرعاية الحرجة وفقا لاحدث المعايير وزيادة الطاقة الاستيعابية للرعاية الحرجة بالمستشفى ،و تقليل الضغط على مستشفيات الاحالة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ وحدة العناية المركزة الجديدة بالمستشفى ، وإستمع  إلى شرحاً تفصيلياً من الدكتور أحمد البيلى  وكيل الوزارة حول أعمال التطوير والتجهيزات التي تمت بالوحدة والتي تضم “ ( ١٣ ) سريرًا، و١٣جهاز سيرنج بامب جهاز صدمات كهربائية ، عربة انعاش كاملة التجهيز ٢٥فولميتر”بالإضافة إلى فريقًا من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية.

وذلك في إطار الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما حرص المحافظ على  تفقد أعمال إنشاء قسم "الحقن المجهرى " بالمستشفى والذى يُنشأ لأول مرة بمستشفيات صحة الشرقية .

واطمأن محافظ الشرقية  على إنتظام سير العمل داخل المستشفى  وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمترددين ، وأجرى حواراً مع عدد من المرضى وتعرف على مستوى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لهم، موجهاً الأطقم الطبية بضرورة تلبية كافة إحتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد محافظ الشرقية إستمرار دعم المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات، مشيداً بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما أشاد محافظ الشرقية بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المنظومة الصحية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الأكثر إحتياجاً في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الإفتتاح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ، والدكتور محمد عبد العزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال والدكتورة هبه الضريبي مديرة مستشفى ههيا المركزي واللواء مصطفى الباز عضو مجلس الشيوخ.

الشرقية محافظ الشرقية وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا المركزي

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