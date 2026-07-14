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انتقادات وتحريف.. القصة الكاملة لأزمة الفيديو المسرب لـ مصطفي كامل عن الشرقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتقادات وتحريف.. القصة الكاملة لأزمة الفيديو المسرب لـ مصطفي كامل عن الشرقية

مصطفي كامل
مصطفي كامل
أحمد البهى
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انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقين ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،وهو يتحدث بانفعال خلال اجتماع داخل مقر النقابة وظهرت بعض العبارات اعتبرها البعض مسيئة لأبناء محافظة الشرقية ، ما أدي إلى إثارة جدل كبير، ووجهت له العديد من الإنتقادات.

وتصاعدت حدة الغضب البرلماني ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على خلفية الفيديو المتداول، الذي تضمن تصريحات منسوبة إليه بشأن محافظة الشرقية، اعتبرها عدد من نواب المحافظة إساءة مباشرة لأبنائها وانتقاصًا من مكانتهم.

التحركات شملت التلويح بتقديم بلاغات إلى النائب العام، والتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة، بجانب مطالبات بإقالة نقيب المهن الموسيقية من منصبه، حال عدم اتخاذ موقف واضح تجاه الواقعة.

أعلن النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفه بالإساءة التي وجهها الفنان مصطفى كامل إلى أبناء محافظة الشرقية، مطالبًا إياه بتقديم اعتذار رسمي، ومؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والبرلمانية اللازمة حال عدم الاعتذار.

وكتب إمام منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “لن نسمح لك، أو لغيرك، بالإساءة إلى أبناء محافظة الشرقية أو الانتقاص من كرامتهم.”

مصطفي كامل يرد

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا  ردا على ماتم تداوله مؤخرا، وقال تابعت ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن تصريحات نُسبت إليّ، وما صاحبها من ردود فعل، وأود أن أوضح أن الحديث الذي تم تداوله قد تم تصويره خلسة ودون علمى منذ أربعة أعوام كاملة واجتُزئ من سياقه تماماً وتم تحريفه، وتم تداول أجزاء منه بمعزل عن مضمونه الكامل والذى يختص بالشأن النقابى والبعيد كل البعد عن محافظة الشرقية الحبيبة وأهلها الكرام بما أفضى إلى فهمٍ مغاير تمامًا للحقيقة .

وأضاف الشرقية ليست مجرد محافظة، بل هي أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تٌنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن، ومن ثم، فإن أي فهم يُوحي بأنني قصدت الإساءة إلى أبناء الشرقية هو عار تماماً من الصحة و لا يعكس حقيقة موقفي تجاه هذه المحافظة العزيزة على قلبى ووجدانى، ولا يتفق مع ما أحمله لهم من بالغ الاحترام والتقدير على كل المستويات .

وتابع: إذا كان ما تم تداوله قد تسبب في شعور أي من أبناء الشرقية بالضيق أو الإستياء، فإنني أؤكد أن ذلك لم يصدر منى ولم يكن مقصدي على الإطلاق، حيث أن الجزء المُقتطع والمٌحرف كان بمناسبة مباشرة الشأن النقابى دون التطرق إلى أهل الشرقية من قريب أو بعيد، ومع ذلك أتقدم بالإعتذار لكل من تأذى من هذا الفهم والذى خالف حقيقة الأمر،  مؤكدًا أن تقديره لأبناء الشرقية ثابت، ولا يقبل التشكيك أو المزايدة.

وأضاف أن هذا الفيديو يعود تاريخه إلى أربع سنوات كاملة منذ عام ٢٠٢٢ أثناء جلسة تحقيق مع عضو مجلس نقابة بالشرقية، وتم تصويره خلسة وتحريفه عمداً، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه حيال الصفحات المغرضة القائمة على نشر هذا المقطع .

وطالب الجميع بتحرى الدقة قبل إصدار الأحكام على شخصه بما يخالف الحقيقة ، لأن اجتزاء الكلمات من سياقها و تحريفها لا يخدم الحقيقة، ولا يفضي إلا إلى إثارة الجدل، وزرع الفتنة التى حاول المغرضين إشعالها وهذا ما لم و لن يسمح به على الإطلاق.

مصطفي كامل نقيب الموسيقين محافظة الشرقية

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