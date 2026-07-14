الأربعاء.. عرض فيلم "4 أيام مجيدة" احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو بمركز الثقافة السينمائية

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، يقيم مركز الثقافة السينمائية، الكائن بـ٣٦ شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عرضًا سينمائيًا خاصًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين.

وتُمثل ثورة ٢٣ يوليو محطةً فارقةً في التاريخ المصري، إذ أثرت بعمق في الثقافة والفنون، وأسست لمرحلة جديدة عززت الهوية القومية المصرية.

ويتضمن برنامج الأمسية عرض فيلم "٤ أيام مجيدة" للمخرج صلاح التهامي، أحد أبرز الأعمال الوثائقية في التراث السينمائي المصري، والذي يرصد لقطات تاريخية حية توثق لحظة تغيير مجرى نهر النيل خلال بناء السد العالي.

ويُعد بناء السد العالي أحد أهم إنجازات ثورة ٢٣ يوليو، ويضم الفيلم مشاهد نادرة جرى تصويرها بعد استعدادات استمرت ١٢ يومًا، نظرًا لأن هذه اللحظات التاريخية الفارقة لم تكن تحتمل إعادة التصوير.

وأكد الدكتور أحمد صالح حرص المركز القومي للسينما على المشاركة الدائمة في الفعاليات الوطنية من خلال عرض كنوز التراث السينمائي المصري، التي تجسد عظمة التاريخ المصري، وتسهم في تعريف الأجيال الجديدة بالأحداث والوقائع التي صنعها الشعب المصري ولم يعاصرها شباب اليوم.

يُذكر أن الفعالية تُقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٥ يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مركز الثقافة السينمائية، ٣٦ شارع شريف، وسط البلد.