90 ألف مشجع.. استقبال تاريخي لمنتخب النرويج بعد إنجازه في كأس العالم 2026

عاد منتخب النرويج إلى بلاده وسط استقبال جماهيري ضخم، بعد الأداء اللافت الذي قدمه في بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز اعتبره كثيرون نقطة تحول في تاريخ الكرة النرويجية.

وتجمّع أكثر من 90 ألف مشجع أمام القصر الملكي في العاصمة أوسلو، لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، في مشهد احتفالي يعكس حجم الفخر بما حققه المنتخب خلال مشاركته في المونديال.

وشارك لاعبو المنتخب في موكب احتفالي حمل اسم "صف الفايكنج"، وسط حضور جماهيري كبير، كما تقدم ولي العهد النرويجي هاكون مراسم الاحتفال، في رسالة دعم وتقدير لما قدمه الفريق.

وكتب المنتخب النرويجي صفحة جديدة في تاريخه، بعدما عاد إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا، ونجح في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى، إلى جانب تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء منتخب البرازيل من البطولة.

وحصد منتخب النرويج إشادة واسعة، بعدما أعاد الثقة لجماهيره وفرض نفسه كأحد أبرز منتخبات كأس العالم 2026، ليعود إلى بلاده وسط احتفالات أكدت أن ما حققه كان إنجازًا سيظل محفورًا في ذاكرة الكرة النرويجية.