غدا.. بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر يوليو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي، صباح غدا صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو 2026،يوليو لـ4.7 مليون أسرة من خلال منافذ الصرف المحددة بمختلف محافظات الجمهورية .

تكافل وكرامة

و أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، غدا الأربعاء الموافق 15 يوليو ، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

المعاملات الحكومية

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.