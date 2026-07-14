ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي

قررت نقابة المهن الموسيقية رفع الإيقاف عن المطربة الشعبية يارا حجازي، الشهيرة فنيا باسم لارا حجازي، بعد مراجعة التظلم الذي تقدمت به بشأن قرار وقفها عن الغناء، على خلفية اتهامها باستخدام ألفاظ اعتبرت خادشة للحياء في إحدى أغانيها.

أعلنت نقابة المهن الموسيقية رفع قرار الإيقاف الصادر بحق المطربة الشعبية يارا حجازي، الشهيرة فنيا باسم لارا حجازي، وذلك بعد فحص التظلم الذي تقدمت به للنقابة.

تفاصيل أزمة يارا حجازي

وأوضحت النقابة، في قرارها، أنه بعد الاطلاع على التظلم والمستندات المرفقة به، تبين أن الأغنية التي كانت سببا في قرار الإيقاف حاصلة على ترخيص رسمي وإجازة من الجهات المختصة، وهو ما دفعها إلى إلغاء قرار الوقف والسماح لها باستئناف نشاطها الفني.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإيقاف لارا حجازي عن مزاولة الغناء لمدة شهر، اعتبارا من 24 يونيو وحتى 25 يوليو، بعد اتهامها بتقديم أغان تضمنت ألفاظا غير لائقة وعبارات اعتبرت خادشة للحياء العام.

وأكدت النقابة حينها أن القرار جاء في إطار تطبيق اللوائح المنظمة لممارسة المهنة، وحرصها على الحفاظ على الذوق العام والالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، مشددة على ضرورة التزام جميع الأعضاء بالقواعد المنظمة للعمل الفني.