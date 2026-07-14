الأرصاد: نسبة الرطوبة تتجاوز 95%.. وشواطئ المتوسط غير مناسبة لنزول البحر

قال الدكتور محمود القياتي، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة مع اعتدال فى سرعات الرياح، ما يساعد على زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة وهو أمر طبيعى خلال هذه الفترة.

وأضاف محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية الأولى أن نسب الرطوبة تصل خلال ساعات الليل على القاهرة الى من 80 لـ85 % وتتجاوز 95 % على محافظات ومدن الساحل الشمالى، لأنها تطل على المصدر الرئيسي للرطوبة وهو البحر المتوسط.



وتابع نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: وكلما ابتعدنا عن البحر المتوسط اتجاه المحافظات الداخلية تقل نسب الرطوبة تدريجيا.



وعن درجات الحرارة على مدار الحالى والاسبوع القادم قال محمود القياتي انها تتراوح على القاهرة ما بين 35 لـ36 درجة مئوية وهذه الدرجات يتم قياسها فى الظل، منوها أن أعلى درجات حرارة ستسجل على مستوى الجمهورية ستكون على جنوب الصعيد الذى يسجل خلال هذه الفترة ما بين 41 لـ42 درجة مئوية.

وتابع: نشهد ارتفاعا نسبيا فى الأمواج، واليوم سيسجل أعلى ارتفاع على مدار الأسبوع، إذ سيصل ارتفاع الامواج الى 2 ونص متر، وهو غير مناسب للمصيفين، لكن مناسب لأعمال الصيد والملاحة، لذلك يجب على المصيفين اتباع تعليمات المسئولين عن هذه الشواطئ.