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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عطلة طويلة في الانتظار.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

إجازة
إجازة
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحل قريباً ذكرى عطرة ينتظرها ملايين المسلمين في شتى أنحاء مصر، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرياً. 

وتعد هذه المناسبة من أهم المناسبات الدينية والروحانية التي ترتبط في وجدان المصريين بالصلاة على النبي محمد وشراء حلوى المولد الشهيرة، إلى جانب ترقب الموظفين لقرار الإجازة الرسمية المصاحبة لها.

موعد إجازة المولد النبوي2026

ونستعرض معكم الموعد الفلكي لذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام، والسيناريو المتوقع لترحيل الإجازة من قبل مجلس الوزراء للحصول على عطلة نهاية أسبوع ممتدة.

الموعد الفلكي للمولد النبوي الشريف 2026

ووفقاً للحسابات الفلكية المبدئية، يوافق موعد المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول 1448 هـ) يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

ومع ذلك، يبقى حسم الموعد النهائي رسمياً معتمداً على استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هـ بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

سيناريو الترحيل المتوقع لـ 3 أيام متصلة

وتماشياً مع السياسة التنظيمية التي تتبعها الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته (يوم الخميس)، فمن المتوقع والمنتظر صدور قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء لترحيل عطلة المولد النبوي لتكون يوم الخميس 27 أغسطس 2026 بدلاً من الأربعاء.

وفي حال تطبيق قرار الترحيل، سيحصل العاملون في قطاعات الدولة المختلفة على عطلة مطولة تصل إلى 3 أيام متصلة على النحو التالي:

  • الخميس 27 أغسطس: إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي (بديلة ليوم الأربعاء).
إجازة عيد الأضحى2026
  • الجمعة 28 أغسطس: عطلة أسبوعية رسمية.
  • السبت 29 أغسطس: عطلة أسبوعية (للمؤسسات والجهات التي تطبق نظام العمل 5 أيام أسبوعياً).

الفئات المستفيدة من الإجازة

وتُعد إجازة المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية بأجر كامل لكافة العاملين بالدولة، وتطبق على:

  • العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
  • العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  • العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.
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وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو أمر مشروع بالكتاب والسنة النبوية الشريفة واتفاق علماء الأمة، ويُستحب فيه إظهار الفرح والسرور والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والذكر.

3 مناسبات متبقية تمنح الموظفين "عطلات ممتدة"

ووفقاً للأجندة الرسمية للعام الحالي، لم يتبقَ للموظفين سوى 3 مناسبات رسمية فقط حتى نهاية ديسمبر، وجاءت تواريخها على النحو التالي:

1. يوليو الجاري (ذكرى ثورة يوليو):

وينتظر الموظفون إجازة ثورة 23 يوليو، والتي توافق يوم الثلاثاء، ومن المتوقع ترحيلها بقرار رسمي ليكون يوم الخميس 23 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة 23 يوليو2026

2. سبتمبر المقبل (المولد النبوي الشريف):

ويأتي المولد النبوي الشريف فلكياً يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ومن المنتظر ترحيل الإجازة ليتم تطبيقها يوم الخميس 3 سبتمبر، مما يمنح الموظفين فرصة للسفر والاستجمام لـ 3 أيام متصلة.

3. أكتوبر القادم (عيد القوات المسلحة):

وتُختتم الإجازات الرسمية السنوية بذكرى نصر 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، الذي يوافق يوم الثلاثاء وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر لتكون آخر الإجازات الرسمية المجدولة لهذا العام.

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