قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي منتظر.. موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو
اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم
تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها
بعد فضيحة مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يكافئ حكم الـ var في المونديال
بريطانيا تقرر حظر الحرس الثوري الإيراني.. والأسباب صادمة
مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث مروع بالأميرية.. والتحريات تكشف التفاصيل
ترامب: إيران لم تلتزم بالاتفاق معنا وسنكون حراسا على مضيق هرمز مقابل رسوم
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أول عربي يرأس لجنة الانضباط بـ«فيفا».. من صاحب قرار تعليق إيقاف بالوجون لاعب أمريكا في المونديال
مفتي الجمهورية لـ(أ ش أ): مكتبة الإسكندرية صرح عالمي للحضارة والعلوم والمعارف
الحوثيون: القوات السعودية استهدفت مطار صنعاء.. والدفاع اليمني يعلن مسئولية الجيش عن الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

العملة الخضراء تواصل الزيادة.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الجنيه بشكل ملحوظ وذلك مع بداية التعاملات البنكية اليوم. 

وتراوحت أسعار الصرف في معظم البنوك المصرية العاملة في السوق المصرفية، ما بين 49.63 جنيه كأقل سعر للشراء و50.00 جنيهاً كأعلى سعر للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والمركزية 

جاءت خريطة أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي: 

  • البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الصرف 49.85 جنيه للشراء، و49.99 جنيه للبيع. 
  • البنك الأهلي المصري: استقر سعر الأخضر عند 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. 
  • بنك مصر: سجلت الشاشات 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: جاء السعر عند 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية والخاصة

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
بنك الإسكندرية49.9050.00
مصرف أبوظبي الإسلامي49.8549.95
البنك التجاري الدولي ()49.8549.95
البنك العربي الأفريقي الدولي49.8749.97
المصرف المتحد49.8649.96
بنك قناة السويس49.9050.00
الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

وكسر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، حاجز الـ 50 جنيها فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 13 يوليو 2026.

وواصل الدولار الصعود عالميا مع تصاعد الهجـ ــمات العسكرية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الدولار عالميا أمام 6 عملات رئيسية خلال تعاملات اليوم بعد أن تجددت الهجمات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من تأجيج التضخم وزيادة احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وفقا ما نقلته رويترز.

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار مقابل 6 عملات رئيسية

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 161.92 ين.

بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1403 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3383 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6942 دولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.5757 دولار.

اليورو يستأنف خسائره أمام الدولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة

وتحركت أسواق العملات عقب تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد استهداف طهران منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، معلنة إعادة إغلاق مضيق هرمز (أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط).

الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار الدولار في البنوك ارتفاع الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

موجة حر شديدة وإعلان حالة التأهب القصوى في 7 مدن إيطالية

موجة حر شديدة وإعلان حالة التأهب القصوى في 7 مدن إيطالية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رسائل سياسية وإصلاح مؤسسي.. ماذا قال أمين الجامعة العربية في أول مؤتمر صحفي؟| صور

الصين: عمليات التفتيش سلطات الموانئ على سفن ترفع علم بنما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الصين: عمليات التفتيش سلطات الموانئ على سفن ترفع علم بنما تتوافق مع الاتفاقيات الدولية

بالصور

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد