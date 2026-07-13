العملة الخضراء تواصل الزيادة.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الجنيه بشكل ملحوظ وذلك مع بداية التعاملات البنكية اليوم.

وتراوحت أسعار الصرف في معظم البنوك المصرية العاملة في السوق المصرفية، ما بين 49.63 جنيه كأقل سعر للشراء و50.00 جنيهاً كأعلى سعر للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والمركزية

جاءت خريطة أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الصرف 49.85 جنيه للشراء، و49.99 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الصرف 49.85 جنيه للشراء، و49.99 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: استقر سعر الأخضر عند 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

استقر سعر الأخضر عند 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. بنك مصر: سجلت الشاشات 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

سجلت الشاشات 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. بنك القاهرة: جاء السعر عند 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية والخاصة

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) بنك الإسكندرية 49.90 50.00 مصرف أبوظبي الإسلامي 49.85 49.95 البنك التجاري الدولي ( ) 49.85 49.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 49.87 49.97 المصرف المتحد 49.86 49.96 بنك قناة السويس 49.90 50.00

وكسر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، حاجز الـ 50 جنيها فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 13 يوليو 2026.

وواصل الدولار الصعود عالميا مع تصاعد الهجـ ــمات العسكرية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الدولار عالميا أمام 6 عملات رئيسية خلال تعاملات اليوم بعد أن تجددت الهجمات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من تأجيج التضخم وزيادة احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وفقا ما نقلته رويترز.

أسعار الدولار مقابل 6 عملات رئيسية

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 161.92 ين.

بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1403 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3383 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6942 دولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.5757 دولار.

وتحركت أسواق العملات عقب تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد استهداف طهران منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، معلنة إعادة إغلاق مضيق هرمز (أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط).