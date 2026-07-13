الخطيب : هدف الأهلي صناعة المواهب .. وفرع المنصورة خطة للتوسع

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن استراتيجية النادي خلال المرحلة المقبلة لا تقتصر على التوسع الإنشائي، وإنما تستهدف في المقام الأول صناعة ورعاية واكتشاف المواهب في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في دعم الرياضة المصرية وإعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل الأهلي في المستقبل.



وأوضح الخطيب أن افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة متكاملة للتوسع الجغرافي، تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من أبناء النادي والجماهير، إلى جانب توفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تسهم في اكتشاف وتنمية المواهب.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن خطة النادي لا تتوقف عند فرع المنصورة الجديدة، بل تمتد لتشمل إنشاء فروع جديدة، خاصة في محافظات الصعيد، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات النادي، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول على الرعاية والتأهيل وفقًا لأعلى المعايير.

وشدد الخطيب على أن الأهلي ينظر إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستمرار نجاحاته، مؤكدًا أن النادي يواصل تنفيذ رؤيته الهادفة إلى الجمع بين التطوير المؤسسي والتوسع في الخدمات، مع الحفاظ على قيمه وتاريخه، بما يعزز دوره الرياضي والمجتمعي على مستوى الجمهورية.