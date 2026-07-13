بعد وعكة حسام حسن .. إزاى تحمى جسمك من الضغط العصبي

أثار إعلان كابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم تعرضه لأزمة صحية اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

و كشف كابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، أنه تعرض لضغوط عديدة خلال فترة تجهيز الفريق لبطولة كأس العالم مما أدى لمضاعفات صحية أدت لخضوعه لعملية قسطرة قلبية.

وفي الحقيقة الضغط العصبي من أبرز أسباب الإصابة بالأمراض المختلفة وفي نفس الوقت هو أمر وارد في الحياة العصرية المليئة بالضغوطات لذا نكشف لكم كيفية السيطرة التوتر وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.

السيطرة على التوتر والضغط العصبي

إذا كنت تشعر بأعراض التوتر، فإن اتخاذ خطوات للتغلب على التوتر يمكن أن تكون له فوائد صحية عديدة لذا، تعرَّف على الكثير من النصائح التي يمكنك اتباعها للتحكم في التوتر، ومنها على سبيل المثال:

مارِس الأنشطة البدنية بانتظام معظم أيام الأسبوع.

مارِس أساليب الاسترخاء، كأن تجرِّب التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو التاي تشي أو التدليك.

احرص على التحلي بروح الدعابة.

اقضِ بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء.

خصِّص وقتًا لممارسة هواياتك المفضلة، كقراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى أو الخروج للمشي. حدد وقتًا لاهتماماتك.

دوِّن ما يحدث في دفتر يوميات.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

اتَّبِع نظامًا غذائيا صحيًا ومتوازنًا.

تجنَّب تعاطي التبغ وشرب الكحوليات واستخدام المواد غير المشروعة.

إيجاد طرق للتغلب على التوتر

فهناك طرق لا تتطلب أداء أي نشاط للتحكم في التوتر قد تبدو مريحة وتبعث على الاسترخاء، لكنها قد تزيد من حدة التوتر بمرور الوقت، مثل مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت أو لعب ألعاب الفيديو.