الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على إيران اعتبارًا من مساء غدٍ

أعلن مركز التنسيق المشترك للعمليات البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة قررت فرض حصار بحري على إيران، يشمل الموانئ والسواحل ونقاط تصدير النفط الساحلية الإيرانية، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح المركز - في بيان نقلته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية - أن أية قطع بحرية لن يتم السماح لها بالدخول أو بالخروج من وإلى إيران إلا بتصريح أمريكي مسبق، وبدون ذلك سيتم اعتراضها وإجبارها على تغيير مسارها أو اعتقال من فيها.

وأضاف المركز أنه بالنسبة للقطع البحرية غير المنصاعة للأوامر الأمريكية، فسيتم التعامل معها فورًا بالنيران.

وأكد المركز أن هذه الإجراءات تسري فقط على الملاحة المتجهة من أو إلى إيران فقط، أما باقي دول المنطقة فلن تواجه حركة السير الملاحي منها أو إليها أي عوائق من الجانب الأمريكي.