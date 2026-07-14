محمد إمام: شيكو من أقوى كوميديانات مصر.. وإيرادات «صقر وكناريا» غير مسبوقة

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «صقر وكناريا» خلال موسم الصيف، مشيدًا بتجربته مع الفنان شيكو والكيمياء التي جمعتهما على الشاشة، والتي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

وتحدث محمد إمام، خلال ظهوره برفقة شيكو في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، عن كواليس العمل والنجاح الجماهيري الذي حققه الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائي.

وأشاد محمد إمام بموهبة شيكو الكوميدية، مؤكدًا أنه يعتبره واحدًا من أقوى نجوم الكوميديا الذين ظهروا في مصر، كما كشف عن استمتاعه الكبير بكواليس تصوير «صقر وكناريا»، التي وصفها بأنها من أكثر الكواليس التي شهدت مواقف طريفة وضحكًا.

وأشار إمام إلى أنه فوجئ بحجم ردود الفعل والاتصالات التي تلقاها بعد عرض الفيلم، خاصة الإشادات بالكيمياء الفنية التي جمعته بشيكو، مؤكدًا أن الجمهور تفاعل بصورة كبيرة مع الثنائي والأجواء الكوميدية التي قدماها خلال الأحداث.

وعن النجاح التجاري للفيلم، أكد محمد إمام أن «صقر وكناريا» استطاع تحقيق أرقام مميزة في شباك التذاكر خلال موسم الصيف، معتبرًا أن الإيرادات التي حققها العمل تمثل رقمًا استثنائيًا وغير مسبوق بالنسبة للموسم الصيفي.

وقال محمد إمام: «إحنا عملنا إيرادات بفيلم صقر وكناريا أول مرة تتعمل في الصيف»، معربًا عن سعادته بإقبال الجمهور على مشاهدة الفيلم واستمرار حالة التفاعل مع أحداثه وشخصياته.

وتدور أحداث فيلم «صقر وكناريا» في إطار اجتماعي يجمع بين الأكشن والكوميديا، حول شخصية «صقر»، وهو مرتزق أسطوري يقرر الابتعاد عن حياته السرية والبحث عن بداية مختلفة، إلا أن لقاءً غير متوقع يجمعه بـ«بلال»، الكاتب الفاشل والمهووس بعالم الجاسوسية، ليدخل الثنائي في سلسلة من المغامرات والمطاردات والمواقف التي تغير حياتهما.

وتتصاعد الأحداث مع وقوع «صقر» في قصة حب مع مصممة الأزياء «فرح»، التي تقدم شخصيتها الفنانة يارا السكري، قبل أن تتداخل علاقتهما مع عدد من الأزمات العائلية والمواقف المعقدة.

ويمزج الفيلم بين مشاهد الحركة والمواقف الكوميدية، إلى جانب تقديم أبعاد اجتماعية ونفسية لشخصياته، وهو ما ساهم في جذب قطاعات مختلفة من الجمهور وتحقيق حالة من التفاعل منذ انطلاق عرضه.

ويأتي نجاح «صقر وكناريا» ليضيف تجربة جديدة إلى رصيد محمد إمام السينمائي، بينما لاقت ثنائيته مع شيكو إشادات واسعة، خاصة مع حالة الانسجام الكوميدي التي ظهرت بينهما طوال أحداث الفيلم.