ندوة متخصصة بـ "منتدى شوشا" تبحث سلامة معلومات المنصات الرقمية وآليات مواجهة التلاعب بالرأي العام

شهدت أعمال منتدى "شوشا" العالمي الرابع للإعلام، اليوم ندوة دولية متخصصة استهدفت التركيز على أمن المعلومات الرقمية وحمايتها من التلاعب.

وناقشت الندوة - التي عقدت تحت عنوان "المنصات الرقمية وسلامة المعلومات: التحديات الحالية والحلول الرئيسية"- بشكل مباشر الأبعاد التقنية والمهنية المرتبطة بكيفية تأمين المحتوى الإخباري وحمايته من حملات التضليل الممنهجة وتوجيه الرأي العام عبر الفضاء الرقمي.

واكتسبت هذه الندوة أهمية متزايدة في ظل الطفرات المتلاحقة التي تشهدها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما صاحبها من انتشار واسع لتقنيات التزييف العميق وتطبيقات التلاعب البصري والصوتي، وهي التحديات التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لمصداقية العمل الصحفي والمؤسسات الإخبارية.

وسلط الخبراء والمشاركون في الندوة الضوء على تشريح البيئة الرقمية الحالية، وفحص الخوارزميات التي تعتمد عليها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى لتوزيع وتوجيه المحتوى؛ حيث تساهم هذه الخوارزميات في كثير من الأحيان في تضخيم الإشاعات والمعلومات المغلوطة على حساب الحقائق الموثقة، مما يخلق بيئات افتراضية تزيد من استقطاب الرأي العام وتؤثر سلباً على السلم المجتمعي.

واستعرض المشاركون خلال النقاشات الحلول التقنية والمنهجية المتاحة والناشئة للحد من هذه المخاطر، وكذلك أحدث أدوات التحقق الرقمي والبرمجيات المتخصصة في تتبع مصادر البيانات، والتعرف على تقنيات إثبات أصالة المحتوى وكشف المواد المزيفة إلكترونياً قبل انتشارها على نطاق واسع .

كما بحث المشاركون أطر التعاون الممكنة بين غرف الأخبار والشركات التقنية المطورة للمنصات الرقمية، بهدف وضع بروتوكولات عمل تضمن إعطاء الأولوية للمصادر الإخبارية المعتمدة، وتطوير معايير واضحة لمنع استغلال الفضاء الرقمي في الحملات الموجهة العابرة للحدود.

ويأتي تنظيم هذه الندوة المتخصصة، في إطار السعي العام للمنتدى للخروج بتوصيات عملية وأدوات تقنية تسهم في تمكين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من أدوات العصر الرقمي، بما يساعد في نهاية المطاف على استعادة الحقيقة وإعادة بناء جسور الثقة بين الإعلام والجمهور.