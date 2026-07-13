السعودية وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا أنطونيو تاياني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) - مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية أمن وحرية الملاحة، وكذلك المساعي الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين والتوصل إلى تحقيق سلام عادل ومستدام.