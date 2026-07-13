الطاقة الروسية: موسكو وطهران تدرسان تنفيذ مشاريع غاز مشتركة

بحث وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، خلال زيارته إلى إيران؛ تنفيذ مشاريع غاز مشتركة وإعداد اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع صناعة الغاز.

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، حول الزيارة؛ أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات بين موسكو وطهران.. وقال "تسيفيليف" إن روسيا وإيران تُطوران بثبات تعاونهما، بما فيه قطاع الطاقة.

وأضاف: "تُطور روسيا وإيران تعاونهما بثبات، بما في ذلك قطاع الطاقة، على الرغم من جميع الظروف التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وأنا على ثقة بأن العمل المشترك في إطار اللجنة الحكومية الدولية سيواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مشاريع جديدة ذات منفعة متبادلة".

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماعات عمل مع وزير النفط الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني محسن باك نجاد، ووزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي.