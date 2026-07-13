شرط جزائي يعرقل صفقة سفيان بنجديدة.. والأهلي يرفض طلب اللاعب المغربي

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن سبب تعثر المفاوضات مع المغربي سفيان بنجديدة، لاعب المغرب الفاسي، رغم الاهتمام الكبير من جانب النادي الأهلي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أبدى وافق على الانتقال إلى الأهلي بعد ضغط كبير على اللاعب، لكنه وضع شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة، تمثل في تضمين عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 500 ألف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي حال تلقيه عرضًا خارجيًا قويًا في المستقبل.

وأضاف أن إدارة الأهلي رفضت هذا الشرط بشكل قاطع، معتبرة أن القيمة المطلوبة لا تتناسب مع سياسة النادي في الحفاظ على لاعبيه أو مع حجم الاستثمار المالي المتوقع في الصفقة، خاصة أن الشرط قد يسمح برحيل اللاعب بعد فترة قصيرة مقابل مبلغ لا يعكس قيمته السوقية الحقيقية.