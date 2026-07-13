كشاف كوفنتري سيتي ينفي الاهتمام بإمام عاشور .. وسيلتك يراقب والأهلي يتمسك بالتجديد

نفى راسل ويست، أحد كشافي نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، صحة الأنباء التي ربطت النادي بالتعاقد مع إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.

وقال ويست في تصريحات صحفية: "لا، هذا غير صحيح، ليس هناك أي اهتمام بإمام عاشور، ولم نطالع أي أخبار داخل النادي تتعلق بالتعاقد معه."

وفي المقابل، كشفت صحيفة Celts Are Here الاسكتلندية أن نادي سيلتك يواصل متابعة إمام عاشور عن قرب، حيث حرص فريق الكشافة بالنادي على مراقبة اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الأهلي ومنتخب مصر، خاصة في بطولة كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن المشاركة المنتظرة لسيلتك في دوري أبطال أوروبا قد تمثل عامل جذب لإمام عاشور، حال قرر خوض تجربة احتراف جديدة خارج مصر.

ورغم ارتباط اسم اللاعب بعدة أندية أوروبية، فإن إدارة الأهلي تتمسك ببقاء إمام عاشور، وتخطط لفتح ملف تجديد عقده فور عودته من الإجازة، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.