الأهلي يقترب من حسم صفقة تريزيجيه.. ومؤشرات إيجابية مع الرياض السعودي

اقترب النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الرياض السعودي بشأن انتقال محمود حسن "تريزيجيه"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وكشف بندر المقيل، رئيس نادي الرياض السعودي، أن المباحثات مع إدارة الأهلي تسير بصورة إيجابية، مؤكدًا أن هناك تفاؤلًا بإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وقال المقيل في تصريحات إعلامية: "المفاوضات مع النادي الأهلي تسير بشكل جيد، ونقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بانتقال تريزيجيه."

وتترقب جماهير الأهلي حسم مستقبل اللاعب خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار الاتصالات بين الناديين للوصول إلى الصيغة النهائية التي تُنهي الصفقة بشكل رسمي.