الخطيب: مقر الأهلي في المنصورة الجديدة يدعم رؤية الدولة

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن إنشاء مقر جديد للنادي بمدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية العمرانية وتوسيع الخدمات الرياضية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل محطة تاريخية في مسيرة الأهلي، باعتباره أول فرع للنادي خارج القاهرة.

وجاءت تصريحات الخطيب خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، حيث استهل كلمته بتوجيه التهنئة إلى المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري والطبي، بعد الأداء الذي قدمه في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن النتائج التي تحققت تعكس أهمية الاستثمار في الرياضة، بما يتماشى مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الأهلي أن فرع المنصورة الجديدة سيخدم أبناء محافظات الدلتا، وسيسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، بما يدعم خطط الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوفير الخدمات للشباب في مختلف المحافظات.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي، منذ تأسيسه، ارتبط بدور وطني ومجتمعي، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أكبر الأندية على المستويين المحلي والقاري، لافتًا إلى أن النادي يمتلك حاليًا مقرات في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، قبل أن يشهد أول توسع له خارج العاصمة بإقامة فرع المنصورة الجديدة.

وأكد أن النادي سيواصل الاستثمار في قطاع الناشئين واكتشاف المواهب، مستشهدًا بانتقال اللاعب حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، باعتباره نموذجًا لنجاحات منظومة الناشئين داخل الأهلي.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعمل كمؤسسة رياضية واستثمارية متكاملة، تواصل تنفيذ خططها لتنمية الموارد وتطوير البنية التحتية، إلى جانب استكمال مشروع استاد الأهلي، ومواصلة أعمال التطوير والإنشاء في مختلف فروع النادي.